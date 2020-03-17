Заболевшие коронавирусом обнаружены в 15 регионах России

За сутки обнаружен 21 новый случай заболевания коронавирусом.

Согласно информации, распространенной оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России заболел еще 21 человек, причем случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 регионах страны. Так, четыре заболевших находятся в Москве, по два случая заражения отмечено в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному заболевшему медики обнаружили в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, а также в Республиках Татарстан и Хакасия и Красноярском крае.

На сегодняшний день в России отмечено 114 случаев инфицирования коронавирусом. 5 человек уже выздоровели и покинули больницы, а 109 человек все еще госпитализированы, причем только у 3 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, пишет РИА Новости.