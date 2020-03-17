55 лет назад советский космонавт Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос

Президентская библиотека представляет коллекцию "Открытый космос", посвященную 55-летию со дня первого выхода человека в открытый космос.

18 марта 1965 года космонавт Советского союза Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Он провел в открытом космическом пространстве всего 12 минут и 9 секунд, но они стали выдающимся достижением советской космической программы.

Со дня первого выхода человека в открытый космос прошло 55 лет. В честь этого легендарного события на официальном сайте Президентской библиотеки представлена уникальная коллекция "Открытый космос". Посетители смогут увидеть относящиеся к этому событию фотоснимки, книги и статьи, фрагменты кинохроники, а также материалы, посвященные жизни Алексея Леонова.

Напоминаем, что советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года на 86 году жизни. Похороны прошли в торжественной обстановке на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.