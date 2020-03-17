Синоптик рассказал о причинах аномально теплой зимы

Все дело в крупнейших пожарах, которые произошли в Сибири, Австралии, а также в Северной Америке.

Представитель погодна центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о причинах аномально теплой зимы в России, передает РИА Новости. Синоптик утверждает, что это не имеет никакого отношения к глобальному изменению климата. В этом случае речь идет о крупнейших пожарах, которые произошли в Сибири, Австралии, а также в Северной Америке. Из-за них произошел огромный выброс черного углеводорода. Эксперт поясняет, что поднявшийся углеводород смог пробить тропосферу, после чего в нижней стратосфере растекся над нашей планетой, не давай проникнуть холодным массам.