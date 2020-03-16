Белоусов рассказал о состоянии экономики из-за коронавируса

Андрей Белоусов рассказал, что первоочередные меры поддержки экономики РФ должны быть реализованы в течение 10 дней.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что экономика страны испытывает на себе "двойной удар": снижение цен на нефть и сокращение традиционных рынков сбыта в связи с распространением инфекции COVID-19. Он подчеркнул, что государство разработало ряд первоочередных мер, которые направлены на поддержку уязвимых секторов экономики страны и всех граждан России. Также Белоусов добавил, что первые шаги должны быть реализованы в течение 10 дней, пишет ТАСС.