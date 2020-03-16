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Россияне поддержали выдвижение Путина еще на один срок

16.03.2020 14:26
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Россияне поддержали выдвижение Путина еще на один срок

Владимир Путин сможет баллотироваться в президенты в 2024 году в том случае, если Конституционный суд примет соответствующее решение.

57% российских граждан признались, что готовы отдать свой голос за действующего главу государства, если лидер России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Отмечается, что 33% опрошенных заявили, что скорее не проголосуют за главу РФ, а еще 10% затруднились ответить. Об этом говорят данные опроса исследовательской компании "Инсомар".

Уточняется, что всероссийское телефонное интервью проводилось 12 марта, в нем приняли участие 2 тысячи граждан России, пишет РБК.

Напомним, что Владимир Путин сможет баллотироваться на новый президентский срок в том случае, если Конституционный суд примет соответствующее решение.

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