Реакция Лукашенко на решение России закрыть границу

Согласно последней информации белорусского Минздрава, коронавирус обнаружен у 27 граждан.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на решение правительства РФ закрыть границу, информирует РИА Новости. Судя по всему, это решение российских властей пришлось ему не по душе. При этом, по его словам, в Белоруссии обстановка по коронавирусу спокойная.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что в стране относительно спокойная обстановка, а вот Россия якобы «вся полыхает от коронавируса».

Напомним также, что согласно последней информации белорусского Минздрава, коронавирус обнаружен у 27 граждан. Трое человек поправились.