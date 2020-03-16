Владимир Путин заявил, что России плевать на санкции

По совам главы РФ, страна стала развивать технологии и многие сферы, то есть, «включила мозги».

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с ТАСС категорически заявил о том, что России «плевать» на санкции, поскольку она смогла заработать на них столько же, сколько и потеряла.

Отвечая на соответствующий вопрос о том, что РФ «нарвалась» на санкционный режим из-за Украины, глава государства подчеркнул: «Да плевать на них, на эти санкции».

Согласно разным оценкам, потери России составляют около 50 млрд. Однако столько же удалось и заработать, отметил президент. Вместе с этим, Путин отметил, что благодаря санкциям и ограничениям страна «включила мозги». В частности, стала развивать сельское хозяйство и многие другие сферы. Например, приступила к производству своих продуктов и технологий. Причем, тех, о которых забыли, либо их вообще не было.