Россия закрывает границу с Белоруссией из-за пандемии

Во время совещания с вице-премьерами лава Кабмина напомнил, что российские границы закрываются последовательно.

Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией относительно перемещения людей. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение премьер-министра Михаила Мишустина, ограничения связаны с распространением коронавируса COVID-19.

Как уточнил глава кабмина, российские границы закрываются последовательно: сначала с Китаем и странами Азии, затем с Европой. Въезд в Россию был приостановлен для граждан Польши, Норвегии, Латвии, Молдавии, а также Украины. Теперь ограничения коснулись и белорусской стороны.