Коронавирусом заразилась «девушка Бонда» Ольга Куриленко

Актриса уже больше недели находится в изоляции с температурой и слабостью.

Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки агента Джеймса Бонда в известном фильме «Квант милосердия» (2008 год), заболела новым типом коронавируса и уже около недели проводит в режиме домашней изоляции. Как информирует РИА Новости, об этом она проинформировала в своем Instagram.

«Температура и слабость – мои основные симптомы», - рассказала актриса. После чего обратилась к своим подписчикам с просьбой быть более осторожными.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что коронавирусом заболели актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.