Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
16 МАР, 11:25 МСК
USD (ЦБ)    73,1882
EUR (ЦБ)    81,8610

16 МАР, 11:25 МСК
USD (ЦБ)    73,1882
EUR (ЦБ)    81,8610

Коронавирусом заразилась «девушка Бонда» Ольга Куриленко

16.03.2020 10:07
Комментарии
Коронавирусом заразилась «девушка Бонда» Ольга Куриленко

Актриса уже больше недели находится в изоляции с температурой и слабостью.

Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки агента Джеймса Бонда в известном фильме «Квант милосердия» (2008 год), заболела новым типом коронавируса и уже около недели проводит в режиме домашней изоляции. Как информирует РИА Новости, об этом она проинформировала в своем Instagram.

«Температура и слабость – мои основные симптомы», - рассказала актриса. После чего обратилась к своим подписчикам с просьбой быть более осторожными.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что коронавирусом заболели актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.

Комментировать (без регистрации)
Том Хэнкс и супруга заразились коронавирусом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

300 млрд на борьбу с коронавирусом. Как власти поддержат россиян в кризис

300 млрд на борьбу с коронавирусом. Как власти поддержат россиян в кризис
Экономика

Не причинить себе удовольствие. В чем заключается польза самоограничений?

Не причинить себе удовольствие. В чем заключается польза самоограничений?
Бизнес и психология

Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов

Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов
Общество

Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?

Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?
Экономика 2

США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии

США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии
События и факты 1

Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию

Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?

ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?

Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран

Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран

В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях

В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях

В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей

В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей

Новости дня

11:04 Россия закрывает границу с Белоруссией из-за пандемии Россия закрывает границу с Белоруссией из-за пандемии
За прошедшие сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек
За прошедшие сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек
08:47 Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма
01:10 В Чили нашли уникальный советский микроавтобус В Чили нашли уникальный советский микроавтобус
15 МАР, 23:44 Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта
15 МАР, 19:47 В ВОЗ рассказали, когда ждать окончания эпидемии коронавируса В ВОЗ рассказали, когда ждать окончания эпидемии коронавируса
15 МАР, 19:05 Минпромторг призвал не бояться закрытия продуктовых магазинов Минпромторг призвал не бояться закрытия продуктовых магазинов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15 МАР, 15:21 Валютный рынок ждет значительный рост в ближайшее время Валютный рынок ждет значительный рост в ближайшее время

Узнай, страна!

14 МАР, 13:42 ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства? ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 МАР, 12:40 Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран
13 МАР, 16:52 В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях
13 МАР, 16:28 В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей
13 МАР, 16:01 В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги
13 МАР, 06:44 В Ивановской области запущен первый крупный молочный комплекс с доильной системой «карусель» В Ивановской области запущен первый крупный молочный комплекс с доильной системой «карусель»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13 МАР, 06:31 В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей
13 МАР, 06:19 В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота
12 МАР, 12:15 В Томске ученые создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники В Томске ученые создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
12 МАР, 11:57 В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter