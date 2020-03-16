Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма

Это происходит из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы, из-за которых суда вынуждены разворачиваться.

У натовских кораблей, которые перемещаются в сторону российских границ в Черном море неподалеку от Крыма, нет возможности проводить разведывательные мероприятия. Как передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из силовых структур, это происходит из-за действующих береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате кораблям альянса приходится разворачиваться. Вместе с этим, как отметил источник, разведка, которую ведут суда НАТО – это «попытка проникнуть в коммуникационные и цифровые сети».