Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Минобрнауки Российской Федерации рекомендовало вузам страны с 16 марта перейти на дистанционный режим обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Московские студенты. Фото: mos.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

В сообщении отмечается, что соответствующий приказ был подписан в воскресенье, 15 марта, главой ведомства Валерием Фальковым.

В тексте приказа рекомендуется, начиная с 16 марта текущего года, организовать обучение студентов вне высших учебных заведений, в том числе с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Вузам необходимо будет обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, предусмотреть возможность индивидуальных каникул для учащихся и их обучение по индивидуальному плану.

В министерстве был создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции, передает russian.rt.

Уточняется, что не позднее 18 марта на сайте ведомства появится перечень онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении образовательных программ.