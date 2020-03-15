России необходимо создать новый корабль для полетов в космос

Рогозин считает, что России нельзя оставаться на месте, нужно двигаться вперед и создавать новые корабли для полетов в космическое пространство.

Во время торжественной церемонии, посвященной 60-летнему юбилею Центра подготовки космонавтов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что Россия должна сконструировать новый пилотируемый космический корабль. При этом, Рогозин считает необходимым разработать совершенно новый корабль, который сможет доставлять космонавтов для работы на низких орбитах и новых орбитальных станциях. Недопустимо стоять на месте, подчеркнул Рогозин.

Тем не менее, глава Роскосмоса не уточнил, имеется ли в виду новая космическая техника, или речь идет о пилотируемом комическом корабле "Орёл", называвшемся "Федерация" и предназначенном для полетов на Луну. Ведь ранее, Рогозин сообщал, что будет сконструирована одна универсальная версия корабля, который можно будет использовать и в лунной программе и для работы на низких орбитах, пишет РИА Новости.

О том, как в России готовят космонавтов и кто может попасть в космическую программу читайте в материале Капитала страны: "Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов"