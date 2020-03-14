В России зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки медики выявили еще 14 заболевших COVID-19.

Согласно данным, поступившим из оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за прошедшие сутки зафиксировано 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. 9 зараженных находятся в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 2 случая заболевания выявлены в Кемеровской области, а еще по одному в Московской и Калининградской областях. Все зараженные находятся в специальных инфекционных боксах, а за людьми, контактировавшими с ними, ведется постоянное наблюдение. По полученным данным, все заболевшие вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Теперь, количество инфицированных коронавирусом в России возросло до 59 человек, пишет РИА Новости.