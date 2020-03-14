Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
14 МАР, 22:35 МСК
USD (ЦБ)    73,1882
EUR (ЦБ)    81,8610

14 МАР, 22:35 МСК
USD (ЦБ)    73,1882
EUR (ЦБ)    81,8610

В России зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом

14.03.2020 18:42
Комментарии
В России зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки медики выявили еще 14 заболевших COVID-19.

Согласно данным, поступившим из оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за прошедшие сутки зафиксировано 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. 9 зараженных находятся в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 2 случая заболевания выявлены в Кемеровской области, а еще по одному в Московской и Калининградской областях. Все зараженные находятся в специальных инфекционных боксах, а за людьми, контактировавшими с ними, ведется постоянное наблюдение. По полученным данным, все заболевшие вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Теперь, количество инфицированных коронавирусом в России возросло до 59 человек, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Не причинить себе удовольствие. В чем заключается польза самоограничений?

Не причинить себе удовольствие. В чем заключается польза самоограничений?
Бизнес и психология

Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов

Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов
Общество

Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?

Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?
Экономика

США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии

США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии
События и факты

Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию

Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию
Экономика

Новый мировой кризис грядет. Россия готовится сжечь все свои резервы

Новый мировой кризис грядет. Россия готовится сжечь все свои резервы
Экономика 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?

ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?

Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран

Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран

В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях

В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях

В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей

В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей

Новости дня

19:02 Банки повышают ставки по ипотеке Банки повышают ставки по ипотеке
США объяснили введение санкций против «дочки» Роснефти
США объяснили введение санкций против «дочки» Роснефти
17:20 Самолет из Будапешта, подавший сигнал тревоги, приземлился в Шереметьево Самолет из Будапешта, подавший сигнал тревоги, приземлился в Шереметьево
16:57 Мишустин закрыл границу с Польшей и Норвегией Мишустин закрыл границу с Польшей и Норвегией
15:56 Президент подписал закон о поправках в Конституцию Президент подписал закон о поправках в Конституцию
13:56 Матвиенко считает Россию готовой к мировому кризису Матвиенко считает Россию готовой к мировому кризису
13:37 Минфин ожидает дефицит бюджета при действующих ценах на нефть Минфин ожидает дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:21 В Москве ввели режим свободного посещения школ В Москве ввели режим свободного посещения школ

Узнай, страна!

13:42 ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства? ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:40 Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран
13 МАР, 16:52 В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях
13 МАР, 16:28 В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей
13 МАР, 16:01 В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги
13 МАР, 06:44 В Ивановской области запущен первый крупный молочный комплекс с доильной системой «карусель» В Ивановской области запущен первый крупный молочный комплекс с доильной системой «карусель»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13 МАР, 06:31 В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей
13 МАР, 06:19 В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота
12 МАР, 12:15 В Томске ученые создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники В Томске ученые создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
12 МАР, 11:57 В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter