Самолет из Будапешта, подавший сигнал тревоги, приземлился в Шереметьево

Пассажирский лайнер SSJ 100, следовавший рейсом SU2033 Будапешт-Москва, успешно совершил посадку в Шереметьево.

Экипаж пассажирского лайнера SSJ 100 компании "Аэрофлот", следовавшего рейсом SU2033 Будапешт-Москва, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета. Причиной тревоги стал сработавший датчик поломки системы кондиционирования самолета. Командир принял решение о снижении до 4,5 тыс. м (стандартная высота полета для пассажирских самолетов составляет порядка 10-11 тыс. м), после чего, лайнер продолжил полет в штатном режиме. В настоящее время лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.