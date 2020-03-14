Президент подписал закон о поправках в Конституцию

Закон будет проверен Конституционным судом России на соответствие Конституции РФ.

Проект закона о поправках в Конституцию подписан президентом России Владимиром Путиным. Ранее, документ согласовали депутаты Госдумы, Совет Федерации и законодательные собрания всех 85 регионов страны. Теперь, Конституционный суд России проверит закон на соответствие его Конституции, после чего, если у КС не будет к документу замечаний, 22 апреля состоится всероссийское голосование и россияне выскажут свое мнение о возможности внесения изменений в главный закон России. Окончательно изменения в Конституцию будут приняты только в том случае, если за внесение поправок проголосует больше половины населения страны, пишет РБК.