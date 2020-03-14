Минфин ожидает дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

В случае, если цены на нефть останутся на прежнем уровне, дефицит бюджета составит 0,9% ВВП.

Глава Минфина России Антон Силуанов оценил состояние бюджета страны при действующих ценах на нефть. По его словам, ведомство прогнозирует, что при нынешним уровне цен бюджет будет дефицитным и дефицит составит порядка 0,9% ВВП. Также, Силуанов отметил, что в условиях низких нефтяных цен не будет пополняться Фонд национального благосостояния, пишет РИА Новости. При этом министр считает, что на инфляции снижение цен на нефть не скажется и она останется на расчетном уровне в 4%.