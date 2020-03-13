В столице самоизолировались свыше 13 тысяч человек из-за COVID-19

Гражданам России, вернувшимся из-за границы, рекомендуют соблюдать карантин в течение 14 дней, а также обратиться на горячую линию.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 13 тысяч москвичей сообщили о самоизоляции после посещения стран с неблагополучной обстановкой по инфекции COVID-19. По ее мнению, это говорит о том, что российские граждане ответственно подходят не только к своему состоянию, но и здоровью других людей.

Ракова отметила, что эта цифра гораздо ниже реального количества людей, которые недавно вернулись из европейских стран. В связи с этим она обратилась к жителям России, приехавшим из-за границы, с просьбой соблюдать карантин в течение 14 дней, а также обратиться на горячую линию, так как заболевание COVID-19 может проходить бессимптомно или в легкой форме, пишет РИА Новости.