Финансист рассказал, когда доллар снова будет стоить 61 рубль

Клеменс Граф заявил, что в течение 2,5 лет российская валюта постепенно вернется к стоимости 61 рубль за доллар.

Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф считает, что в ближайшие шесть месяцев цена на нефть закрепится в районе $30 за баррель из-за чего курс российской валюты установится на уровне примерно 75 рублей за доллар. Он добавил, что в течение следующих двух лет цена на сырье вернется к отметке $60 за баррель, а значит российская валюта постепенно укрепится до стоимости конца 2019 года, а именно 61 рубль за доллар, пишет РИА Новости.