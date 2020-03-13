Все регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Итоги голосования по всем 85 региональным парламентам получили положительную оценку.

Парламент Адыгеи поддержал закон о поправке в Конституцию. Таким образом, в результате все российские регионы выразили свою поддержку документу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента. В сообщении уточняется, что в Совфед представлены итоги голосования по всем 85 региональным парламентам, которые единогласно оказались положительными.

«Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра», — проинформировал член Совфеда Андрей Клишас.

Как уточняется, если в субботу решение регионов утвердят, то далее документ должен будет подписать президент. Затем его опубликуют.