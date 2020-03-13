Доллар упал почти на рубль, евро – на 76 копеек

На старте торгов российская валюта отыгрывает провалы предыдущих дней.

В начале дня курс рубля демонстрирует рост против американской и европейской валюты, таким образом отыгрывая провалы предыдущих дней. В частности, как передает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи, доллар расчетами «завтра» к 10:05 мск падал на 99 копеек, до отметки 73,86 рубля. Европейская валюта теряла в цене 76 копеек, опустившись до отметки 82,75 рубля.

Нефть также ускорила рост: нефть Brent выросла на 3,1%, поднявшись до отметки в 34,22 доллара за баррель, нефть WTI — на 3,02%, до 32,45 доллара.