ВЦИОМ назвал долю россиян, поддерживающих поправки в Конституцию

Больше половины опрошенных россиян готовы проголосовать за принятие поправок в основной закон страны.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди граждан России и выяснили, с каким настроем россияне пойдут голосовать о внесении поправок в Конституцию РФ. Так, 87% россиян знают о том, что будет проводиться голосование, а 49% смогли даже назвать точную дату мероприятия. При этом, 69% планируют придти на участки, а 45% из них абсолютно уверены в своем участии в голосовании.

Вместе с тем, 75% участников опроса знают о том, что Госдума приняла проект закона о внесении поправок в Конституцию, а о поправке, обнуляющей президентские сроки главы России Владимира Путина, осведомлены 73% россиян.

Тем не менее, согласно результатам опроса, 64% граждан России заявили, что они одобряют изменение Конституции и будут голосовать за внесение поправок в основной закон Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день принято решение сделать выходным днем.