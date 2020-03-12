Польша считает, что "Северный поток - 2" будет достроен

Матеуш Кубяк считает, что введение новых санкций США против "Северного потока - 2" вряд ли сможет помешать завершению строительства газопровода.

Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio заявил, что Российская Федерация рано или поздно завершит строительство трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на американские ограничительные меры. По его мнению, Москва может реализовать проект собственными силами, причем российская сторона начала готовиться к такому сценарию заранее, как только начались разговоры о введении санкций в отношении газопровода.

Также Кубяк отметил, что новые американские ограничительные меры против "Северного потока - 2" вряд ли помешают завершению строительства трубопровода, но при этом европейские компании могут сильно пострадать, пишет РИА Новости.