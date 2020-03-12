Россия и ЕС откладывают совместную миссию на Марс из-за коронавируса

Цель миссии - доставить марсоход на красную планету, чтобы определить, была ли когда-нибудь жизнь на Марсе.

Роскосмос и Европейское космическое агентство сделали заявление о том, что они откладывают запланированную совместную миссию на Марс до 2022 года, частично из-за ограничений на поездки в результате новой вспышки коронавируса.

Миссия ExoMars должна была начаться в этом году, но опасения по поводу возможных технических проблем уже побудили оба агентства обсудить задержку.

«Это обусловлено прежде всего необходимостью максимизировать надежность всех систем ExoMars, а также форс-мажорными обстоятельствами, связанными с обострением эпидемиологической ситуации в Европе, что не оставило нашим экспертам практически никакой возможности совершать поездки в партнерские отрасли», - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Цель миссии - доставить аппарат на красную планету для того, чтобы определить, была ли когда-нибудь жизнь на Марсе. Ученые надеются, что марсоход, оснащенный высокотехнологичными инструментами и названный в честь британского химика Розалинды Франклин, сможет выкопать биологические признаки жизни под поверхностью Марса, а также даст дополнительное представление об истории воды на планете.

Это еще одна неудача для программы ExoMars, в рамках которой в 2016 году был запущен орбитальный аппарат и испытательный спуск. Космический орбитальный аппарат был успешно развернут, но спускаемый аппарат "Скиапарелли" вышел из строя и разбился на поверхности Марса, что подчеркивает трудность установки зонд на планете, пишет NBCNews.