Больные COVID-19 могут оставаться заразными в течение нескольких недель после выздоровления

Новое исследование китайских ученых показало, что пациенты переболевшие коронавирусом удерживают патоген в дыхательных путях до 37 дней, что позволяет им оставаться заразными в течение многих недель.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, врачи в Китае обнаружили новую РНК коронавируса в респираторных образцах выздоровевших в течение 37 дней со средним значением 20 дней после заражения.

Что это значит? Исследование предполагает, что пациенты, которые выздоровели от коронавируса, могут оставаться заразными дольше, чем считалось ранее. Другими словами, для полного распространения вируса потребовалось от 8 до 37 дней, при этом среднее время распространения вируса составляло 20 дней.

Полученные данные ставят под вопрос 14-дневный карантинный период, который большинство органов здравоохранения предлагают для людей, которые дали положительный результат на коронавирус.

Профессор Бин Цао, со-ведущий автор исследования, сказал:

«Обширное выделение вируса, отмеченное в нашем исследовании, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Однако нам необходимо четко понимать, что время выделения вируса не следует путать с другими инструкциями по самоизоляции для людей, которые могли подвергаться воздействию COVID-19, но у которых нет симптомов, поскольку это руководство основано на времени инкубации вируса».

Основываясь на своих выводах, исследователи рекомендуют проводить более тщательные анализы до выписки пациента из больницы.

Профессор Цао добавил:

«При тяжелом гриппе отсроченное вирусное лечение увеличивает продолжительность распространения вируса, и вместе эти факторы подвергают инфицированных пациентов риску смерти».

В исследовании использовались медицинские записи и лабораторные данные от 191 пациента, инфицированного COVID-19, получавших лечение в больнице Jinyintan и Уханьской легочной больнице, включая 54 человек, умерших от инфекции, пишет DigitalJournal.

Коронавирус COVID-19 распространился в 118 странах и заразил около 125 000 человек с момента его появления в Ухане, Китай, в конце прошлого года.