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Экономист предупредил о начале нового мирового финансового кризиса

12.03.2020 19:14
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Экономист предупредил о начале нового мирового финансового кризиса

Джесси Коломбо рассказал, что сейчас на мировом рынке существует несколько пузырей, которые могут в любой момент лопнуть.

Американский экономист Джесси Коломбо, который предсказал кризис 2008 года, предупредил о начале новой мировой финансовой катастрофы. Он отметил, что грядущий экономический кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего. Об этом сообщает портал Independent.

По словам Коломбо, сейчас на мировом рынке существует несколько пузырей, которые могут в любой момент лопнуть. Также он добавил, что сложившаяся ситуация усугубляется распространением коронавируса по всему миру и затяжным спадом в глобальной экономике, который начался задолго до объявления пандемии COVID-19. Кроме того на финансовый кризис может повлиять тот факт, что страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении нефти, пишет РИА Новости.

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