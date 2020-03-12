Некоторых парламентариев отправили на карантин

Сергей Катасонов рассказал, что кроме него изолировали еще 7-8 депутатов.

Депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что его и некоторых парламентариев, которые обычно сидят рядом с ним, отправили на карантин из-за коронавирусной инфекции. По его словам, кроме него изолировали еще 7-8 человек. Катасонов рассказал, что такие меры были приняты в связи с тем, что он недавно вернулся из Франции. Также депутат добавил, что не стал возражать против карантина, хотя посещал эту страну еще до объявления пандемии.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил аннулировать пропуск Катасонова из-за коронавирусной инфекции, пишет РБК.