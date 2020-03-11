Меркель: до 70% населения может заразиться COVID-19

Ангела Меркель заявила, что пока не будет прививок против COVID-19, пока нет иммунитета, пока нет терапии, процент инфицированного населения будет высоким.

В среду, 11 марта, в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по словам экспертов, новой инфекцией COVID-19 может заразиться до 70% населения. Она пояснила, что пока не будет прививок против коронавируса, пока нет иммунитета, пока нет терапии, процент инфицированного населения будет высоким. При этом Меркель не уточнила, о каком временном промежутке и о какой стране идет речь, пишет ТАСС.