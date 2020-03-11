Минск сделал новые предложения по покупке российской нефти

Ранее Сергей Румас заявил, что падение цен на нефть на мировом рынке может привести к сближению позиций Белоруссии и России в вопросах поставки сырья.

Белоруссия сделала Российской Федерации новые предложения по поставкам нефти в республику. Об этом в Москве в среду заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По его словам, Россия приняла их и пообещала в скором времени дать ответ, пишет РИА Новости.

Ранее Румас сообщил, что падение цен на нефть на мировом рынке может привести к сближению позиций Минска и Москвы в вопросах поставки сырья. Он добавил, что сложившаяся ситуация на нефтяном рынке уменьшает имеющиеся у Белоруссии и России "цифровые расхождения".