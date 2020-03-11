Росстат назвал самые высокооплачиваемые отрасли

В Росстате рассказали, что самые высокие зарплаты получают россияне, занятые в нефтяной (135 тыс. руб.) и космической (131,7 тыс. руб.) отраслях.

Согласно данным Росстата по итогам прошлого года, самые высокие заработные платы получают сотрудники, занятые в нефтяной и космической областях. Уточняется, что в 2019 году в среднем зарплаты работников этих отраслей составили 135 тыс. руб. и 131,7 тыс. руб. соответственно. Также высокие заработные платы получают финансисты и страховщики (103 тыс. руб.). Далее идут железнодорожники (61 тыс. руб.) и работники сферы культуры (44,3 тыс. руб.). Отмечается, что зарплата сотрудников здравоохранения составляет 43 тыс. руб., а образования - 37 тыс. руб., пишет РИА Новости.