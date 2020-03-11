Минск отмечает сближение позиций с Москвой по поставкам нефти

Сергей Румас отметил, что ситуация на рынке нефти влияет на переговоры Белоруссии с другими поставщиками сырья.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что сложившаяся ситуация на нефтяном рынке сближает позиции Минска и Москвы в вопросах поставки сырья. Также он отметил, что падение цен на нефть уменьшает имеющиеся у Белоруссии и России "цифровые расхождения". Помимо этого Румас добавил, что ситуация на рынке нефти влияет на переговоры республики с другими поставщиками сырья.

Ранее сообщалось, что РФ и ОПЕК не смогли договориться ни о продлении сделки, ни о ее изменении, в результате чего 9 марта цены на сырье сильно упали.