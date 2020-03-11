В Сибири станет больше студентов из Азербайджана

Развитие гуманитарных и научных связей – одна из основ стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, уверен ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления, доктор экономических наук Александр Новиков.

НГУЭУ плодотворно сотрудничает с азербайджанскими вузами не первое десятилетие. В частности, Национальная академия наук Азербайджана является партнером новосибирского университета с 2003 года. Эти связи постоянно расширяются за счет появления новых проектов. «Например, активно развивающийся сейчас проект «Экспорт образования» нацелен, прежде всего, на привлечение в Россию иностранных студентов. Думаю, в отношении Азербайджана этот проект ожидают большие перспективы, чему во многом способствует преподавание русского языка в азербайджанских школах и положительный имидж российских вузов», – подчеркнул ректор НГУЭУ в беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Кстати, в прошлом году представители НГУЭУ в составе делегации новосибирских вузов приняли участие в Международной выставке «Образование» (EduExpo) в Баку, где не только познакомили азербайджанских абитуриентов с возможностями обучения с столице Сибири, но и рассмотрели возможности развития сотрудничества с азербайджанскими вузами. «Это был первый опыт участия нашего университета в азербайджанской выставке, и у нас самые положительные впечатления об уровне её организации. Можно сказать, что деловая часть гармонично дополнялась профориентационной работой», – прокомментировал ход визита в Баку Александр Новиков и добавил, что сейчас в НГУЭУ учится не очень много азербайджанских студентов, однако в текущем году вуз планирует принять большее количество абитуриентов из Азербайджана, благодаря тому, что выпускники и их родители смогли ближе познакомились с университетом в рамках EduExpo.

Отметим, что успехи НГУЭУ на поприще экспорта российского образования связаны также и с тем, что здесь очень внимательно относятся к культурной интеграции иностранных студентов. Так, в 2015 году в НГУЭУ прошёл месяц Азербайджана, включавший и фотовыставку, и знакомство с азербайджанской кухней, а также с культурными и спортивными традициями соседей. «В НГУЭУ регулярно проводятся дни и недели национальных культур, отмечаются национальные праздники. Уверен, что если студенты из Азербайджана захотят поделиться своими традициями и ближе познакомить остальных студентов со своей страной, такие тематические мероприятия обязательно состоятся», – сообщил Александр Новиков.