Депутаты Госдумы одобрили закон о поправке в Конституцию

383 депутата поддержали документ, 43 воздержалось, против не было.

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали закон о поправке в Конституцию – свои голоса за него отдали 383 депутата, еще 43 воздержалось, против не было. Как напоминает РИА Новости, в нижнюю палату документ поступил двадцатого января. Предложения, о которых говорится в документе, связаны с закреплением основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Кроме этого, законопроект вводит новую процедуру: общероссийское голосование.

Ранее, в ходе подготовки ко второму чтению в профкомитет ГД по госстроительству и законодательству, поступило около 400 поправок. Они были предложены представителями всех фракций. В итоге около двухсот правок было учтено.