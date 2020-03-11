Италия просит помощи у Китая в борьбе с коронавирусом

В частности, как сообщают власти страны, ощущается нехватка медицинских товаров.

Стало известно, что в Италии существует острая нехватка товаров медицинского назначения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. В связи с чем власти страны выражают надежду на то, что помощь в борьбе с инфекцией окажет Китай. Как передает РИА Новости, это заявление озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И.

Ди Майо отметил, что на данный момент ситуация в Италии крайне тяжелая. И в этом плане власти внимательным образом изучают опыт Китая в противостоянии коронавирусу.