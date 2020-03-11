Олимпиада в Токио может пройти на два года позднее

Соответствующее решение о переносе ОИ должно быть принято в этом году.

Токийские Олимпийские игры могут пройти на год или два позднее – это произойдет, если в текущем году будет принято соответствующее решение об их отмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, информация об этом поступила от члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят», — прокомментировал он ситуацию.

При этом, по его словам, перенос мероприятия будет весьма сложным процессом, как минимум, по причине того, что Олимпиада в таком случае пройдет параллельно с другими важнейшими спортивными состязаниями.