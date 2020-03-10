В СФ отреагировали на инициативу о праве Госсовета выбирать президента

Ранее лидер партии ЛДПР предложил с 2024 года дать Госсовету право выбирать президента.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин считает, что предложение руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского избирать президента решением Государственного совета не соответствует действующему российскому законодательству, а также противоречит поправкам в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский предложил с 2024 года дать Госсовету право выбирать главу государства.