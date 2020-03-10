Законопроект о поправках в Конституцию принят Госдумой

Депутаты Думы приняли во втором чтении президентский проект закона о поправках в Конституцию.

Проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который внес на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ глава России Владимир Путин, принят депутатами во втором чтении. За принятие законопроекта в представленном виде проголосовали 382 депутата, 44 депутата воздержались, а вот противников законопроекта не было. Комитет Думы по госстроительству и законодательству рассмотрел более 400 поправок. Порядка 200 из них были учтены комитетом, а 175 члены комиссии рекомендовали отклонить, пишет РИА Новости.

Голосование граждан России о внесении поправок в Конституцию пройдет 22 апреля. Этот день будет сделан выходным днем для того, чтобы все желающие смогли придти на участки и высказать свое мнение по вопросу изменения главного закона страны.