Дума поддержала поправку о снятии ограничения на количество президентских сроков

Согласно данной поправке, действующий глава России сможет выставить свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах.

Поправка в Конституцию о снятии ограничения на количество президентских сроков для одного человека одобрена депутатами Государственной думы РФ. Во время голосования депутаты высказались за внесение изменения в Конституцию, что даст возможность действующему главе государства Владимиру Путину принять участие в президентских выборах, которые пройдут в России в 2024 году, пишет РБК.

Ранее, с инициативой о разрешении одному и тому же человеку занимать пост президента России много раз выступила депутат Думы Валентина Терешкова, которую поддержала фракция "Единая Россия".