Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы

Пока не ясно, кто будет представлять США на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Москве.

Президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такую информацию озвучили в Кремле. По словам представителя Кремля, точно известно, что Дональд Трамп не сможет принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы. И пока не ясно, кто из представителей США будет присутствовать на Параде. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, американский лидер Дональд Трамп получил от главы России Владимира Путина личное приглашение для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Победы и выражал желание приехать в Москву.