Путин одобрил поправку о снятии ограничений для участия в президентских выборах

Поправку в Конституцию о снятии ограничения на количество президентских сроков должен оценить Конституционный суд России.

Во время своего выступления в Госдуме президент России Владимир Путин одобрил внесенную депутатом Думы Валентиной Терешковой инициативу о снятии ограничений на количество президентских сроков для одного человека. Эта поправка позволит ему участвовать в следующих президентских выборах. Тем не менее, президент отметил, что данная поправка может быть внесена в Конституцию только после того, как ее оценит Конституционный суд России, который проверит ее на соответствие основному закону страны. И, конечно, для того, чтобы поправка вступила в силу, граждане должны проголосовать за внесение изменений в Конституцию России, пишет ТАСС.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день станет официальным выходным днем.