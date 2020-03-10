Минфин: Россия готова к финансовому шоку
Татьяна Нестеренко подчеркнула, что все обязательства перед гражданами страны будут выполнены вне зависимости от внешних шоков.
Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко заявила, что денежная система Российской Федерации готова к различным финансовым шокам, а также может сохранить стабильность не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Кроме того она отметила, что все обязательства перед гражданами страны, заложенные в трехлетнем бюджете и вытекающие из посланий главы государства Владимира Путина, будут выполнены вне зависимости от внешних шоков, пишет РИА Новости.
"Мы уверены в нашем исполнении обязательств перед гражданами", - сказала Нестеренко.
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