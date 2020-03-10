Путин ответил на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Глава России подчеркнул, что подобные заявления являются чушью и конъюнктурой сегодняшнего дня.
Президент РФ ответил Владимиру Зеленскому, утверждающему что узников концлагеря Освенцим освободили украинцы. В рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что высказывания с подобным содержанием – это чушь и конъюнктура сегодняшнего дня.
При этом, как считает российский лидер, все попытки искажения истории — это «плевок в лицо» людям, воевавшим против нацизма.
Что касается самих украинцев, то они, как заявил Путин, «боятся раскрыть рот» и заявить о своем протесте против подобных утверждений.
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