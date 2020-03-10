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США ждет, что Китай присоединится к ДСНВ

10.03.2020 12:06
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США ждет, что Китай присоединится к ДСНВ

Как заявил представитель Госдепа, включение КНР в договор играет большую роль.

Американские власти планируют вписать в российско-американский ДСНВ (СНВ-3) Китай. Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа, таким образом в Вашингтоне надеются предотвратить гонку вооружений. По словам собеседника агентства, включение КНР в договор играет большую роль. При этом, как убеждены в департаменте, у Китая, которые в ближайшие годы будет только приумножать свой арсенал, есть интерес в том, чтобы США и Россия «были ограничены» соглашением о контроле над стратегическими вооружениями.

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