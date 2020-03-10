Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в Ухань

Он проведет ряд встреч с медперсоналом, военными, пациентами и местными жителями.

В Ухань, который остается единственным китайским городом, где за минувшие сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное ТВ Китая, он планирует провести здесь инспекцию мер, которые предпринимают местные власти. Председатель проведет ряд встреч с медперсоналом, военными, пациентами и местными жителями.

Напомним, что в результате эпидемии жертвами коронавируса в Китае стало 3136 человек, еще около 60 тысяч удалось вылечить.