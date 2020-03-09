Трамп: в падении рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия и фейковые новости

Американский лидер отметил положительный момент для потребителей бензина в падении цен на нефть - снижение цены на топливо.

В снижении мировых цен на нефть и падении фондовых индексов виноваты Россия и Саудовская Аравия, которые не могут договориться о назначении цены на сырье. Об этом в своем Twitter заявил президент США Дональд Трамп. Также, ответственность за обвал нефтяных цен и рынков лежит и на недобросовестных СМИ, распространяющих фейковые новости. Тем не менее, по словам американского лидера, во всей этой ситуации есть и хорошая сторона, ведь снижение цен на нефть приводит к снижению стоимости бензина и выгоде для потребителей, пишет РИА Новости.