Минфин сделал паузу в заимствованиях

Размещение ОФЗ будет приостановлено до тех пор, пока не стабилизируется ситуация, сложившаяся в настоящее время на финансовом рынке.

Руководство Минфина России приняло решение о приостановке проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Такая информация размещена на официальном сайте ведомства. Причиной такого решения послужила ситуация, при которой сложилась высокая волатильность на финансовом рынке. При этом в сообщении отмечено, что принятое решение поможет стабилизировать ситуацию на рынке, а также предотвратить оказание сильного давления на долговой рынок. Возобновление аукционов будет начато только в том случае, если анализ рыночной конъюнктуры покажет улучшение ситуации в финансовой сфере, пишет РКБ.