ФНС назвала самые распространенные виды деятельности у самозанятых

По данным ФНС в России зарегистрировано более 465 тыс. самозанятых.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным с помощью приложения "Мой налог", самым популярным видом деятельности среди самозанятых в России стала перевозка пассажиров. 16,5% тех, кто зарегистрировался в приложении работают именно в этой сфере. Далее по популярности идет сдача собственных квартир в аренду, чем занимаются 5,1% зарегистрированных, в строительной сфере заняты 4,8% пользователей приложения "Мой налог", а на репетиторство, а также оказание услуг в сфере маркетинга и рекламы приходится 3,1% и 2,9% зарегистрированных в приложении самозанятых соответственно, пишет RT.