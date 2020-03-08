Голикова осудила "раздувание" искусственной паники вокруг COVID-19

Татьяна Голикова считает, что введение жестких мер помогло не допустить распространения инфекции COVID-19 в России.

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране сильно "раздута". Также она добавила, что некоторые критиковали Москву за введение довольно жестких мер, однако, считает Голикова, они помогли не допустить распространения COVID-19 в России, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством рассказал, что недостоверную информацию о коронавирусе в стране рассылают из-за границы для того, чтобы посеять панику среди российских граждан.