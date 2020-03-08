Зеленский назвал переговоры с Путиным тяжелыми

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на трудности, переговоры движутся вперед, ведь лидерам России и Украины удалось договориться об обмене пленными.

В интервью британскому изданию The Guardian глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему тяжело даются переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил, что, несмотря на трудности, они движутся вперед, ведь лидерам удалось сесть за стол переговоров, а также договориться об обмене пленными. Помимо этого Зеленский считает, что Украина и Россия могут стать хорошими партнерами, однако Путина он не воспринимает "как партнера", пишет "Ведомости".