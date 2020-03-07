Немецкие экологи хотят остановить строительство СП-2

Экологи заявили, что строительство "Северного потока - 2" требует проведения повторной проверки с точки зрения воздействия газа на климат.

Немецкие экологи из общества защиты окружающей среды хотят остановить работы по укладке труб энергетического проекта "Северный поток - 2". По их словам, выданное правительством Германии разрешение на реализацию газопровода требует перепроверки, так как есть серьезные опасения, что трубопровод негативно отразится на климате. Они пояснили, что выбросы метана при добыче природного газа в Российской Федерации и Европе на самом деле выше, чем было указано в заявке до строительства "Северного потока - 2", пишет РИА Новости.