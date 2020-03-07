Россия отреагировала на учебные маневры НАТО у своих границ

Мария Захарова отметила, что США "систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе" у границ РФ.

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс наращивают свое военное присутствие около российских границ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что американская сторона постоянно увеличивает расходы на военные программы, направленные на противостояние России, а также "систематически наращивает группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе" у российских границ. Кроме того Захарова добавила, что РФ учтет в своем военном строительстве враждебные намерения США и НАТО.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет провести в Восточной Европе военные учения Defender Europe-2020, которые запланированы на апрель и май. Уточняется, что в них должны принять участие партнеры США по НАТО.