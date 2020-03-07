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Россия отреагировала на учебные маневры НАТО у своих границ

07.03.2020 20:41
Комментарии: 1
Россия отреагировала на учебные маневры НАТО у своих границ

Мария Захарова отметила, что США "систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе" у границ РФ.

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс наращивают свое военное присутствие около российских границ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что американская сторона постоянно увеличивает расходы на военные программы, направленные на противостояние России, а также "систематически наращивает группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе" у российских границ. Кроме того Захарова добавила, что РФ учтет в своем военном строительстве враждебные намерения США и НАТО.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет провести в Восточной Европе военные учения Defender Europe-2020, которые запланированы на апрель и май. Уточняется, что в них должны принять участие партнеры США по НАТО.

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21:27 0 0
Ewiak Ryszard:

Куда движутся российско-американские отношения? Куда мы движемся? 1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Что это значит? У России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией. 2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). Эта война начнется с этнического конфликта: «ибо восстанет народ на народ», как в 2008 году в Грузии, а потом «царство на царство» (Матфея 24:7). 3) Долгое время после этого будет «топтание Иерусалима» = продолжающееся 42 месяца, погром христианских меньшинств (Даниила 11:31a; Луки 21:24b; Откровение 11:2). 4) Сразу после этого будет назначена «мерзость запустения» = мировое правительство (Даниила 11:31б; 12:11). Книга Откровения называет его «зверем» (13:1, 2, 7). 5) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). На этот раз победит Россия. Защита в тени Англо-Америки принесёт вред не только Израилю (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32). Это будет последняя мировая война. 6) Потом правящие передадут силу и власть свою «зверю» (Откровение 17:13, 17). 7) Мировое правительство [«зверь»] уничтожит «великую блудницу» [великие христианские церкви] (Откровение 17:16). Это лишь некоторые из библейских пророчеств.

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